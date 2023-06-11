شؤون فلسطينية

غزة: بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

غزة: بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الأحد، في مدينة غزة المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية الخاصة بالعام الدراسي 2023/2024.

وتقام المقابلات التي تمتد على مدار شهرين كاملين، في مقر ديوان الموظفين العام وقاعات وزارة التربية والتعليم، بمشاركة (5413) متقدم ومتقدمة اجتازوا الاختبار التحريري المنعقد مسبقاً بنجاح.

ومن المنتظر أن يشارك 2513 متقدم ومتقدم في لجان المقابلات الشفوية المنعقدة في مقر التربية والتعليم، مع تواجد 2900 متقدم ومتقدمة آخرين في اللجان المنعقدة بمقر ديوان الموظفين العام بمدينة غزة.

يشار إلى أن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أجرى تحضيرات مكثفة لضمان عقد المقابلات بصورة مثالية، تمنح كافة المشاركين فرصاً متساوية للفوز بالوظيفة الحكومية.

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