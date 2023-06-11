باكستان: قتلى في اشتباك على الحدود الأفغانية

رام الله - دنيا الوطنلقي 3 جنود و3 مسلحين مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين الجيش الباكستاني والمسلحين الذين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان.وقال الجيش الباكستاني في بيان له صباح اليوم الأحد، إن 4 مسلحين أصيبوا أيضا في الهجوم.ووقع تبادل إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت في مدينة ميران شاه القبلية بمنطقة وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر بختونخوا، وهو معقل سابق لحركة "طالبان" باكستان.ونفذ الجيش الباكستاني عمليات بحث لتعقب المسؤولين عن الهجوم، وصادر ذخيرة القتلى من المسلحين.