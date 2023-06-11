دولي

باكستان: قتلى في اشتباك على الحدود الأفغانية

باكستان: قتلى في اشتباك على الحدود الأفغانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 3 جنود و3 مسلحين مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين الجيش الباكستاني والمسلحين الذين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له صباح اليوم الأحد، إن 4 مسلحين أصيبوا أيضا في الهجوم.

ووقع تبادل إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت في مدينة ميران شاه القبلية بمنطقة وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر بختونخوا، وهو معقل سابق لحركة "طالبان" باكستان.

ونفذ الجيش الباكستاني عمليات بحث لتعقب المسؤولين عن الهجوم، وصادر ذخيرة القتلى من المسلحين.

أخبار ذات صلة

باكستان: قتلى في اشتباك على الحدود الأفغانية

باكستان: قتلى في اشتباك على الحدود الأفغانية

نتنياهو: مصممون على إدخال شاباك فورًا في الحرب ضد المنظمات الإجرامية

نتنياهو: مصممون على إدخال شاباك فورًا في الحرب ضد المنظمات الإجرامية

مركز فلكي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى 2023

مركز فلكي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى 2023

قناة إسرائيلية تكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية إطلاق النار على الحدود المصرية

قناة إسرائيلية تكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية إطلاق النار على الحدود المصرية

باكستان: مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء الأمطار والفيضانات

باكستان: مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء الأمطار والفيضانات

مسؤولون إسرائيليون: احتمالية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران تتزايد

مسؤولون إسرائيليون: احتمالية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران تتزايد

ترامب: بيان الاتهام الموجّه ضدي مزيف وبايدن شخص فاسد

ترامب: بيان الاتهام الموجّه ضدي مزيف وبايدن شخص فاسد

أردوغان يبحث مع بن زايد تعزيز العلاقات الاستراتيجية

أردوغان يبحث مع بن زايد تعزيز العلاقات الاستراتيجية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية في غزة

بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية في غزة

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الأحد؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الأحد؟

منوعات

&quot;لا أمانع الزواج من امرأة&quot;.. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

"لا أمانع الزواج من امرأة".. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

&quot;أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي&quot;.. رسالة نارية من بدرية طلبة

"أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي".. رسالة نارية من بدرية طلبة

عربي

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو