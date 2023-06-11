نتنياهو: مصممون على إدخال شاباك فورًا في الحرب ضد المنظمات الإجرامية

وأضاف في كلمته بمستهل جلسة حكومته الأسبوعية: "نحن مصممون على إدخال (شاباك) فورًا في الحرب ضد المنظمات الإجرامية"، وفق زعمه.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة لبحث إمكانية تخويل جهاز (شاباك) صلاحية مكافحة العنف في المجتمع العربي بأراضي عام 48، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وشهدت أراضي عام 48 أمس السبت، جريمتي قتل جديدتين، حيث قُتل الشاب أشرف خروب، جرّاء جريمة إطلاق نار جديدة داخل منزل في منطقة جلجولية، فيما قتل شاب يبلغ (28 عاماً) من العمر، متأثرا بجراحه الحرجة جرّاء جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة قلنسوة.



