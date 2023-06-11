شؤون فلسطينية

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا يضم رئيسة مجموعة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم  البرلمانية كاتيا ماست وعضو لجنة العلاقات  الخارجية في البرلمان الألماني نيلز شميدت ومسؤول منظمة "فردريش ايبرت" الألمانية والوفد المرافق لهم. 

وشرح البرغوثي للوفد الألماني نتائج المؤتمر العام لحركة المبادرة الوطنية الذي عقد في بداية هذا العام و ما رافقه من نقاش ديموقراطي لبرنامج الحركة الجديد وانتخاب ديموقراطي لجميع هيئات المبادرة على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق في الداخل والخارج. 

وأكد البرغوثي أن المبادرة الوطنية تطمح لتقديم نموذج ديموقراطي  حضاري للعمل السياسي يدفع نحو الإسراع في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة للمجلسين التشريعي والوطني و للرئاسة الفلسطينية، حسب ما تم التوافق عليه بين القوى الفلسطينية قبل الغاء الانتخابات عام 2021.

وشرح البرغوثي  للوفد الزائر مخاطر سياسات الاحتلال و المستعمرين المستوطنين و الهجمات التي يواصلون شنها ضد الشعب الفلسطيني ، وأوضح طبيعة منظومة "أبرتهايد" التي يعاني منها الشعب الفلسطيني و التي تدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية حرة.

وأكد أن البديل الوحيد لواقع دولة "أبرتهايد" واحدة هو انهاء التمييز العنصري و إقامة دولة ديموقراطية واحدة يتمتع فيها الفلسطينيون بحق تقرير المصير و المساواة الكاملة.

وشاركت في اللقاء شيرين أبو هلال مسؤولة القطاع النسوي في المبادرة الوطنية وعضو هيئتها القيادية التي شرحت الدور القيادي الذي تضطلع به المرأة الفلسطينية ودور عضوات المبادرة الوطنية في المجالس المحلية.

من جانبه أكد الوفد الألماني تأييده لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة و معارضتهم للنشاط الاستيطاني المخالف للقوانين الدولية، ودعمهم لسلام دائم وعادل في المنطقة.

أخبار ذات صلة

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

تفاصيل الوضع الصحي للأسير المريض علي الرجبي

تفاصيل الوضع الصحي للأسير المريض علي الرجبي

الخارجية: حماية إسرائيل من العقاب تشجعها على ضم الضفة الغربية

الخارجية: حماية إسرائيل من العقاب تشجعها على ضم الضفة الغربية

غزة: وكيل الزراعة يُوضّح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في القطاع

غزة: وكيل الزراعة يُوضّح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في القطاع

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

الشؤون المدنية: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد طه اليوم

الشؤون المدنية: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد طه اليوم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

عائلة مصلح تصدر بياناً للرأي العام عقب استشهاد نجلها الملازم في مهمة عمل بالنصيرات

عائلة مصلح تصدر بياناً للرأي العام عقب استشهاد نجلها الملازم في مهمة عمل بالنصيرات

مقتل مواطن وإصابة آخرين خلال شجار بمخيم جنين

مقتل مواطن وإصابة آخرين خلال شجار بمخيم جنين

قيادي بحماس: الأسرى على موعدٍ لكسر القيد وإنهاء مأساة الاعتقال الإداري

قيادي بحماس: الأسرى على موعدٍ لكسر القيد وإنهاء مأساة الاعتقال الإداري

منوعات

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

&quot;أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي&quot;.. رسالة نارية من بدرية طلبة

"أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي".. رسالة نارية من بدرية طلبة

ظهور مثير وملفت للفنانة سماح أنور

ظهور مثير وملفت للفنانة سماح أنور

شاهد.. رد فعل طريف وكوميدي من رونالدو على حديث جورجينا

شاهد.. رد فعل طريف وكوميدي من رونالدو على حديث جورجينا

بإطلالة مثيرة.. لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل

بإطلالة مثيرة.. لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل

عربي

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو