البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني





وأكد أن البديل الوحيد لواقع دولة "أبرتهايد" واحدة هو انهاء التمييز العنصري و إقامة دولة ديموقراطية واحدة يتمتع فيها الفلسطينيون بحق تقرير المصير و المساواة الكاملة.



وشاركت في اللقاء شيرين أبو هلال مسؤولة القطاع النسوي في المبادرة الوطنية وعضو هيئتها القيادية التي شرحت الدور القيادي الذي تضطلع به المرأة الفلسطينية ودور عضوات المبادرة الوطنية في المجالس المحلية.



من جانبه أكد الوفد الألماني تأييده لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة و معارضتهم للنشاط الاستيطاني المخالف للقوانين الدولية، ودعمهم لسلام دائم وعادل في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطناستقبل د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا يضم رئيسة مجموعة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم البرلمانية كاتيا ماست وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني نيلز شميدت ومسؤول منظمة "فردريش ايبرت" الألمانية والوفد المرافق لهم.وشرح البرغوثي للوفد الألماني نتائج المؤتمر العام لحركة المبادرة الوطنية الذي عقد في بداية هذا العام و ما رافقه من نقاش ديموقراطي لبرنامج الحركة الجديد وانتخاب ديموقراطي لجميع هيئات المبادرة على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق في الداخل والخارج.وأكد البرغوثي أن المبادرة الوطنية تطمح لتقديم نموذج ديموقراطي حضاري للعمل السياسي يدفع نحو الإسراع في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة للمجلسين التشريعي والوطني و للرئاسة الفلسطينية، حسب ما تم التوافق عليه بين القوى الفلسطينية قبل الغاء الانتخابات عام 2021.وشرح البرغوثي للوفد الزائر مخاطر سياسات الاحتلال و المستعمرين المستوطنين و الهجمات التي يواصلون شنها ضد الشعب الفلسطيني ، وأوضح طبيعة منظومة "أبرتهايد" التي يعاني منها الشعب الفلسطيني و التي تدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية حرة.