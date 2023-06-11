شؤون فلسطينية

تفاصيل الوضع الصحي للأسير المريض علي الرجبي

تفاصيل الوضع الصحي للأسير المريض علي الرجبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاحد، تفاصيل الوضع الصحي للأسير المريض علي حسن عبد الله الرجبي (47 عاما)/ الخليل، وذلك بعد زيارة محامية الهيئة شيرين عراقي له في سجن جلبوع.

ويعاني الأسير من آلام حادة بالظهر طيلة ال 24 ساعة بسبب وجود ديسكات، وقد بدأ الوجع ينتشر وينزل الى المفاصل، مما يمنعه من النوم ليلا والحركة بشكل طبيعي خلال النهار، الى جانب وجود حرارة دائمة في باطن الرجل غير معروفة السبب، وقد خسر من وزنه 20 كيلو للتخفيف من الضغط على مفاصله، لكن بلا جدوى.

وقد توجه الرجبي العديد من المرات الى عيادة السجن، و أكد له طبيب العظام أنه بحاجة الى علاج عاجل وتصوير وفحص (راموتولوج) لمعرفة أسباب الأوجاع التي يعاني منها، اضافة الى توفير فرشة طبية خاصة لكي يتمكن من النوم، الا ان ادارة السجن
تماطل كعادتها بتقديم العلاج اللازم له وتكتفي بالمسكنات فقط.

وكان الأسير قد عانى سابقا من وجود مياه بيضاء في الاعين، وتم إجراء عملية له في شهر 5/2022 ووضعه الان جيد.

علما أن الرجبي اعتقل بتاريخ 7/3/2003، وصدر عليه حكما بالسجن 18 مؤبد.

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