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قناة إسرائيلية تكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية إطلاق النار على الحدود المصرية

قناة إسرائيلية تكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية إطلاق النار على الحدود المصرية
من موقع عملية إطلاق النار على الحدود المصرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة السابعة) الإسرائيلية، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات الأولية لعملية إطلاق النار على الحدود المصرية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، واستشهاد مجند مصري.

وبحسب القناة، فإن العملية هي "فشل قيادة وفشل عملياتي للجيش الإسرائيلي"، مبينة أن مجنديْن كانا على بعد 200 متر سمعا أربع طلقات نارية خلال الحادث، لكن لم يبلغا عنها لظنهما أنها رياح".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "العقوبات قد تطال مسؤول فرقة أو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش".

وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين واستشهد مجند مصري، في تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية، في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري.

وكان الوزير الإسرائيلي، يسرائيل كاتس،  عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، قال في وقت سابق، "إن التحقيق الذي يجريه الجيش في حادث مقتل ثلاثة جنود على الحدود مع مصر، يتركز على احتمال وقوع إخفاقات".

وأوضح أن "التحقيق الذي يجريه الجيش في ملابسات الحادث يتركز على احتمال وقوع إخفاقات في اتخاذ القرارات على المستوى القيادي".

وأضاف أن التحقيق سيتركز أيضاً على "العبر التي يجب استخلاصها مما حدث"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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