غزة: وكيل الزراعة يُوضّح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في القطاع



وقال اليازوري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "قطاع غزة يستورد الحيوانات والأعلاف بسبب ضيق المساحات الزراعية والتي بالكاد تكفي للخضار والأشجار المثمرة وهذا ما يبرر ارتفاع الأسعار".



وأوضح: "نحن نستورد عبر النافذة المصرية أو عبر دولة الاحتلال ولا يسمح لنا بالإدخالات المباشرة من الدول المنتجة كأستراليا أو نيوزيلندا أسوةً بدول الجوار، ولو أتيحت لنا هذه الفرصة لأصبح الخروف في غزة بمائة دولار".



وأضاف اليازوري: "أن الشائع في العالم العربي أنهم يضحون بالخراف وليس بالعجول والأبقار، والأسعار التي يتم تداولها على شبكات التواصل هي أسعار الخراف ومتوسط سعر الخروف لدينا 300 دينار أو ما يعادل 420 وليس 640 دولار كما يشاع".



ولفت وكيل الزراعة بغزة، إلى أنه "لمن أراد التضحية بخروف يتوفر حالياً في قطاع غزة أكثر من 35 ألف خروف جاهزة للأضحية".







رام الله - دنيا الوطنأصدر أيمن اليازوري، وكيل وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأحد، توضيحاً حول أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في القطاع.