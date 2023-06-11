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مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش
شواطئ الغردقة في مصر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظة البحر الأحمر في مصر، مساء السبت، قراراً جديداً بشأن شواطئ الغردقة، الواقعة على البحر الأحمر شرقي مصر.

وقالت محافظة البحر الأحمر، في بيان لها، إنه "بعد مراجعة موقف الإغلاق الخاص بقرار اللواء محافظ البحر الأحمر رقم 400 لسنة 2023 بالإغلاق خلال الفترة من 9 يونيو إلى 11 يونيو 2023 من منطقة الجونة وحتى خليج أبوسومة، وبناء على المتابعات الميدانية التي تمت خلال اليومين من 9 إلى 10، وعدم تسجيل أي ملاحظات لأي مشاهدات غير طبيعية على ممارسة الأنشطة البحرية خاصة الشواطئ في نطاق الجونة شمالاً وخليج سهل حشيش ومكادي جنوباً".

وأضاف البيان: "يوصى بعودة النشاط تدريجياً خلال يوم 11 يونيو وذلك لجميع المناطق شمالاً وجنوباً، عدا منطقة الحادث، وتحديداً منطقة شعاب الشيراتون.. منطقة الشيراتون القديمة وحتى منطقة سندباد، يتم الالتزام باستمرار القرار بها، وذلك لمراجعة الإجراءات التنظيمية للمستخدمين في هذه المواقع، وبالتأكيد على اتباع معايير الأمن والسلامة لخدمة مرتادي النشاط والشواطئ في هذا النطاق".

وتابع: "كما يتم التأكيد مع كافة مستخدمي الشواطئ بضرورة تنفيذ النشاط في حدود مناطق السباحة الآمنة وممارسة الأنشطة البحرية في المواقع المخصصة لكل نشاط سواء غوص أو سنوركلينج والالتزام بوقف الصيد طبقاً لقرارات السيد المحافظ في ذات الشأن رقم 339 لسنة 2023".

وفي الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بمقطع فيديو متداول يوثق مهاجمة سمكة قرش لسائح روسي بمدينة الغردقة.

وكشفت وزارة البيئة المصرية في بيان لها عبر صفحتها على (فيسبوك) عن وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر (Tiger Shark) على أحد رواد الشاطئ، مما أدى إلى وفاته.

وبدورها، أصدرت القنصلية العامة الروسية بالغردقة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بياناً تحذر فيه الروس من ارتياد الماء، وطالبتهم بتوخي الحذر والالتزام الصارم بقواعد السباحة والغطس المفروضة من قبل السلطات المصرية. وفق(سكاي نيوز) عربية.

ويقول القنصل الروسي في الغردقة فيكتور فوروباييف "إن الواقعة صعبة للغاية، وإن الروسي الذي هاجمته سمكة القرش جاء إلى مصر في بداية يونيو الجاري، ويبلغ من العمر 24 عاماً".

وبين فوروباييف أن هجوم القرش حدث للمواطن الروسي في أحد الشواطئ وسط مدينة الغردقة، وكان يسبح ويبتعد عن البر مسافة 35 متراً تقريباً.

ومنعت السلطات المختصة السائحين من النزول إلى المياه حتى تأمين المنطقة بشكل كامل.

يذكر أن مصر أغلقت قبل عام تقريباً عدداً من الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، بعد وفاة سائحة نمساوية كانت تبلغ من العمر 68 عاماً من جراء هجوم سمكة قرش.


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