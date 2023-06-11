شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة تعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس الوطني برام الله

اجتمع وفد من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

وترأس الوفد نائب رئيس التجمع، المستشار سمير موسى، وذلك في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بمدينة رام الله ظهر اليوم.

وضم الوفد كلاً من مساعد رئيس التجمع بالضفة الغربية عيسى العملة وأعضاء التجمع بالضفة الدكتور ماجد صقر والدكتور وليد إخليل.

وثمن فتوح دور تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية منذ بداية الانقسام وخلال جلسات المصالحة الوطنية، مشيداً بالمواقف الوطنية للتجمع وحرصه على توحيد الصف
الفلسطيني.

واطلع فتوح الوفد على حجم التحدي وخطورة وحساسية الأوضاع السياسية والميدانية التي تمر بها القضية والأراضي الفلسطينية وخاصة في ظل وجود حكومة استيطانية فاشية تسعي لتهويد الأراضي الفلسطينية وخنق الفلسطينيين الامر الذي زاد من
معاناة شعبنا.

من جهته أعرب رئيس وفد التجمع المستشار سمير موسى عن أهمية اللقاء في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات وما تمر به الساحة السياسية الفلسطينية من أزمات لاسيما في ظل الانقسام السياسي.

وأكد على ضرورة لم الشمل والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية كخيار وحيد لمواجهة التحديات وإنهاء الاحتلال.

كما دعا العملة مساعد رئيس التجمع بالضفة لضرورة استئناف مسيرة المصالحة الوطنية والبناء على المبادرات التي قدمها التجمع خلال جلسات الحوار الوطني السابقة، وتفعيل اللجان المنبثقة عن اتفاق القاهرة 2011 كمرجعية وطنية لإنهاء الانقسام.

كما ثمن العملة دور المجلس الوطني في مواجهة التحديات، مشدداً على ضرورة تنفيذ توصيات المجلسين الوطني والمركزي السابقة كخطوات رادعة رداً على سياسات الاحتلال القمعية والفاشية.

وأضاف فتوح منذ بداية انطلاق الثورة ومنظمة التحرير تتعرض لمؤامرات ومحاولات خلق بدائل، الا ان تمسك شعبنا والتفافه حول المنظمة أفشل جميع هذه المخططات، وسيفشل كل المؤامرات والاصوات النشاز.

كما أكد فتوح علي دور المجلس الوطني الفلسطيني كبرلمان يمثل جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بالداخل والشتات.

وكرر فتوح دعوته بلم الشمل الفلسطيني وأهمية وحدة الصف الفلسطيني في هذه الظروف الحساسة والخطيرة والالتفاف حول المنظمة مطالبا جميع القوى الفلسطينية خارج إطار المنظمة بالانضمام لها وتوحيد المقاومة ضمن برنامج وطني واحد وشامل.

وشكر الوفد فتوح على حسن الاستقبال مؤكداً على الالتفاف والالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والوقوف خلف الرئيس محمود عباس رئيس السلطة والمنظمة ودعم سياسته الحكيمة.

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