شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد طه اليوم

الشؤون المدنية: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد طه اليوم
الشهيد أحمد يعقوب طه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد أحمد يعقوب طه (39 عاماً)، من بلدة بديا بمحافظة سلفيت، اليوم صباحاً، من قبل طواقم الهيئة وذوي الشهيد من المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.

جاء ذلك في بيان للهيئة صباح اليوم الأحد، وذلك ضمن المتابعة الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ، من أجل استعادة كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.

يشار إلى أن الشاب طه استشهد برصاص الاحتلال في 27 نيسان/إبريل الماضي شمال مدينة سلفيت.

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