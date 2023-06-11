دولي

باكستان: مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء الأمطار والفيضانات

باكستان: مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء الأمطار والفيضانات
مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء الأمطار والفيضانات في باكستان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام باكستانية بمصرع 25 شخصاً على الأقل، وإصابة 145 آخرين، أمس السبت، جراء فيضانات بسبب غزارة الأمطار الموسمية في باكستان.

وذكرت صحيفة (Dawn) الباكستانية أن الأمطار الغزيرة، اجتاحات عدة مناطق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن تعازيه لأسر الضحايا وكلف الدائرة الوطنية لإدارة الكوارث باتخاذ إجراءات لمساعدة الناس في المناطق المنكوبة، وفق (روسيا اليوم).

وفي عام 2022 أصبحت الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الموسمية من بين الأكثر تدميراً في تاريخ باكستان، وألحقت هذه الفيضانات ضرراً بأكثر من 33 مليون شخص (14% من سكان البلاد) في أكثر من 90 منطقة من أصل 160 في البلاد. 

وبلغت حصيلة الضحايا 1719 شخصاً بين القتلى، وتقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 30 مليار دولار.

أخبار ذات صلة

باكستان: مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء الأمطار والفيضانات

باكستان: مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء الأمطار والفيضانات

مسؤولون إسرائيليون: احتمالية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران تتزايد

مسؤولون إسرائيليون: احتمالية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران تتزايد

ترامب: بيان الاتهام الموجّه ضدي مزيف وبايدن شخص فاسد

ترامب: بيان الاتهام الموجّه ضدي مزيف وبايدن شخص فاسد

أردوغان يبحث مع بن زايد تعزيز العلاقات الاستراتيجية

أردوغان يبحث مع بن زايد تعزيز العلاقات الاستراتيجية

استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ23 على التوالي

استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ23 على التوالي

مكان: مطالبات بإقالة بن غفير وسط تحذيرات من انهيار جهاز الشرطة الإسرائيلي

مكان: مطالبات بإقالة بن غفير وسط تحذيرات من انهيار جهاز الشرطة الإسرائيلي

ألمانيا تعتزم شراء أنظمة دفاع صاروخي من إسرائيل

ألمانيا تعتزم شراء أنظمة دفاع صاروخي من إسرائيل

شاهد: مقتل خمسة عمال بانفجار بمصنع للصواريخ في أنقرة

شاهد: مقتل خمسة عمال بانفجار بمصنع للصواريخ في أنقرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

عائلة مصلح تصدر بياناً للرأي العام عقب استشهاد نجلها الملازم في مهمة عمل بالنصيرات

عائلة مصلح تصدر بياناً للرأي العام عقب استشهاد نجلها الملازم في مهمة عمل بالنصيرات

مقتل مواطن وإصابة آخرين خلال شجار بمخيم جنين

مقتل مواطن وإصابة آخرين خلال شجار بمخيم جنين

قيادي بحماس: الأسرى على موعدٍ لكسر القيد وإنهاء مأساة الاعتقال الإداري

قيادي بحماس: الأسرى على موعدٍ لكسر القيد وإنهاء مأساة الاعتقال الإداري

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري جنوب نابلس

مصرع فتاة وإصابة شابّين بحادث سير قرب القدس

مصرع فتاة وإصابة شابّين بحادث سير قرب القدس

التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال

التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال

منوعات

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

&quot;أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي&quot;.. رسالة نارية من بدرية طلبة

"أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي".. رسالة نارية من بدرية طلبة

ظهور مثير وملفت للفنانة سماح أنور

ظهور مثير وملفت للفنانة سماح أنور

شاهد.. رد فعل طريف وكوميدي من رونالدو على حديث جورجينا

شاهد.. رد فعل طريف وكوميدي من رونالدو على حديث جورجينا

بإطلالة مثيرة.. لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل

بإطلالة مثيرة.. لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل

نضال الأحمدية تثير غضب السورين بسبب &quot;الشوكلاته مو&quot;

نضال الأحمدية تثير غضب السورين بسبب "الشوكلاته مو"

تعليق جريء من رانيا يوسف حول حرية المرأة

تعليق جريء من رانيا يوسف حول حرية المرأة

عربي

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم