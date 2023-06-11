باكستان: مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء الأمطار والفيضانات





وبلغت حصيلة الضحايا 1719 شخصاً بين القتلى، وتقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 30 مليار دولار.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام باكستانية بمصرع 25 شخصاً على الأقل، وإصابة 145 آخرين، أمس السبت، جراء فيضانات بسبب غزارة الأمطار الموسمية في باكستان.وذكرت صحيفة (Dawn) الباكستانية أن الأمطار الغزيرة، اجتاحات عدة مناطق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.وعبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن تعازيه لأسر الضحايا وكلف الدائرة الوطنية لإدارة الكوارث باتخاذ إجراءات لمساعدة الناس في المناطق المنكوبة، وفق (روسيا اليوم).وفي عام 2022 أصبحت الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الموسمية من بين الأكثر تدميراً في تاريخ باكستان، وألحقت هذه الفيضانات ضرراً بأكثر من 33 مليون شخص (14% من سكان البلاد) في أكثر من 90 منطقة من أصل 160 في البلاد.