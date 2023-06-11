مسؤولون إسرائيليون: احتمالية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران تتزايد





وقال في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): "على الرغم من إجراء مفاوضات في نيويورك، لكن لا اتفاق قريباً بسبب التعنت الأمريكي".



وأضاف أن واشنطن "تسعى إلى الحصول على تنازلات نووية من إيران مقابل الإفراج عن أرصدة مجمدة، لكن هذا يتعارض مع القانون والمصالح الإيرانية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية.



وتابع البرلماني الإيراني، أن "الإدارة الأمريكية ليست جادة في مجال صفقة تبادل السجناء بربطها بتخصيب اليورانيوم"، معتبرا أن الهدف من إثارة موضوع الاتفاق المؤقت أخيرا هو "إرباك السوق" الإيراني.



رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الأحد، عن مسؤولين كبار قولهم، إن "احتمالية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتزايد".في السياق، كشف عضو البرلمان الإيراني، مجتبى توانغر، أن "الإدارة الأمريكية تسعى إلى جر إيران إلى مفاوضات مباشرة رسمية من خلال مفاوضات سرية حول الاتفاق النووي الإيراني".