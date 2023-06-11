عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.