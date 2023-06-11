الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في محافظات مختلفة من الضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الشاب المصاب غانم بسام حمارشة، وعبود جعفر الطاهر، والفتى عبد محمد حمارشة، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وعبثت بمحتوياتها.وذكرت المصادر، أن القوات داهمت منزلي الأسير المحرر طارق قبها، وعلي عمارنة، وفتشتهما، وعبثت بمحتوياتهما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام.