عائلة مصلح تصدر بياناً للرأي العام عقب استشهاد نجلها الملازم في مهمة عمل بالنصيرات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة شهيد الواجب الوطني، الملازم خالد محمد مصلح، بياناً للرأي العام، بعد استشهاد نجلها جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق أحد المواطنين في مخيم النصيرات صادرة بحقه عدة أوامر قبض على قضايا مختلف.وطالبت العائلة، خلال البيان، الأجهزة الأمنية بتنفيذ حكم العدالة بشكل فوري بحق قاتل نجلها. مشددة على أنها " ليس لديها أي خصومة مع عائلة النباهين وأن قضيتها مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة كون الشهيد على مرتبات الشرطة".وفيما يلي نص البيان كمل وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:بسم الله الرحمن الرحيم"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"بيان صادر من عموم عائلة مصلح وبلدة البطاني الشرقي إلى الرأي العام..على أثر الحادث الإجرامي الذي أودى إلى استشهاد ابن العائلة الملازم في الشرطة خالد محمد محمود مصلح 27 عامًا، من قبل المجرم عصام سليمان النباهين، خلال مطاردة المُجرم من قبل قوات الشرطة صباح اليوم، والذي تم إعتقاله فيما بعد من قبل قوات الشرطة.وقد اجتمعت قيادة أركان الشرطة بعائلة مصلح، والتي أكدت العائلة على مطلبها الأساسي بتنفيذ حكم العدالة بحق المُجرم المذكور، وبأسرع وقت ممكن.كما أكدت العائلة بأنهُ ليس لديها أي خصومة مع عائلة النباهين وأن قضيتها مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة كون الشهيد على مرتبات الشرطة.بدورها، أعربت قيادة الشرطة أنّها ستقوم بأخذ كافة إجراءاتها لأن تأخذ العدالة مجراها القانوني وفي أسرع وقت ممكن وستضرب بيد من حديد لملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون.وأعتبرت قيادة الشرطة بأن الشهيد خالد هو شهيد الواجب الوطني وشهيد وزارة الداخلية.سيتم فتح العزاء في مخيم المغازي حارة البطانية.عائلة مصلح