مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل وفي مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على المواطنين في حي واد الحصين وحارة جابر وشارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين أطلقوا كلابهم صوب المواطنين ورشقوهم بالحجارة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما رشوا غاز الفلفل على المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات إغماء، عولجوا ميدانيا.وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون بالضرب على الشاب محمد أحمد حسن الشواهين، أثناء رعيه الأغنام في منطقة "خلال العدرة" في مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته برضوض.