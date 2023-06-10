قيادي بحماس: الأسرى على موعدٍ لكسر القيد وإنهاء مأساة الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسين أبو كويك، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال على موعدٍ لكسر القيد ومواجهة سيف الاعتقال الإداري الظالم، والمسلط على رقابهم.وأوضح أبو كويك أن تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري وزيادة انتهاكاته بحق الأسرى، دفعت إلى تشكيل لجنة قيادية من الأسرى الإداريين لمواجهة هذا السيف الظالم.وذكر أن لجنة الأسرى الإداريين بدأت في إعلان التعبئة والنفير العام، تمهيداً ووصولاً إلى خطوة الإضراب العام والمفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، والمقرر في 18/06/2023.وأشار إلى أن الأسرى الإداريين سيخوضون معركة لمواجهة سياسات الاحتلال الجائرة والظالمة، داعياً شعبنا الفلسطيني وكافة قواه إلى التضامن الواسع مع خطوات الأسرى، ومساندتهم في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها في وجه السجان.وشدد على ضرورة استنهاض المقاومة الشعبية العارمة، لإلزام الاحتلال وإجباره على إنهاء هذه الجرائم المدانة دولياً، والواقعة على أسرانا الأمجاد.وطالب أبو كويك المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، بمواقف جادة تردع هذا المحتل، وترفع المعاناة والظلم عن أسرانا الأبطال، لافتاً إلى أن جريمة الاعتقال الإداري مسلطة على شعبنا منذ عشرات السنين، ويكتوي بنارها مئات الأسرى.وبيّن أن الأسرى الإداريين لا يعرفون متى يتحررون من الأسرى، وذلك نتيجة التمديدات الإدارية المتتالية، والتي قد تصل بحق الأسر الواحد إلى أربع وعشرين شهراً.وتطرق إلى ظروف الاعتقال السيئة التي تواجه الأسرى، في ظل شح الموارد الغذائية وارتفاع أسعاد المواد المتوفرة في "كنتين" السجن، إلى جانب سياسة الإهمال الطبي والتي تسببت باستشهاد العشرات من الأسرى، والتي كان آخرهم الأسير الشهيد خضر عدنان.