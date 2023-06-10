دولي

ترامب: بيان الاتهام الموجّه ضدي مزيف وبايدن شخص فاسد

ترامب: بيان الاتهام الموجّه ضدي مزيف وبايدن شخص فاسد
دونالد ترامب - الرئيس الأمريكي السابق
رام الله - دنيا الوطن
قال، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن "بيان الاتهام الموجه ضدي مزيف وسخيف وانتهاك للعدالة وهو أكبر إساءة للسلطة في تاريخ البلاد". 

وتابع ترامب في كلمة له، اليوم السبت، بولاية جورجيا الأميركية أن "بايدن احتفظ بوثاق سرية في منزله منذ كان عضواً في الكونغرس ومن بعدها نائبا للرئيس ولم يحدث معه شيء". 

وأضاف: "بايدن شخص فاسد ولم يشهد التاريخ الأمريكي رئيسا أكثر منه فساداً". مشيرًا إلى أن "الديمقراطيين يحاولون إلصاق تهمة الخيانة لي وسيفشلون في ذلك".

وتابع ترامب القول "تتم مطاردتي لأنني أقف حجر عثرة في طريقهم وأكسب شعبية كبيرة وهناك سوء استخدام للسلطة".

واستطرد "الآن كل شي سيئ في بلادنا والتضخم مرتفع واتهامهم لي أمر مريع ولكن الجيد أنه يزيد من أرقامي"

وقال ترامب إن "بايدن يحاول سجن خصمه السياسي الرئيس لكي لايواجهني في الانتخابات".

وتابع: "ما قام به بايدن في الوثائق السرية يخضع لقانون التجسس وكان لديه المئات منها في أماكن ولم يكن يريد إعادتها ولم يكن هناك في تاريخ أميركا رئيس أكثر فساداً من بايدن".

وأكد ترامب: "في حال عودتي لرئاسة أمريكا سأعمل على حل أزمة أوكرانيا في غضون 24 ساعة".

ويشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يواجه 37 تهمة جنائية، وفق ما أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية.

ومن بين التهم الجنائية، اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

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