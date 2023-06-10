شؤون فلسطينية

مصرع فتاة وإصابة شابّين بحادث سير قرب القدس

مصرع فتاة وإصابة شابّين بحادث سير قرب القدس
من مكان الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الطواقم الطبية، مساء اليوم، مصرع شابة تبلغ من العمر (25 عاما) مصرعها وإصابة شابين (30 و25 عاما) بجروح خطيرة ومتوسطة جرّاء حادث طرق بين سيارتين على (شارع 1) قرب القدس.

ووفق موقع (عرب 48)، أقر طاقم طبي من (نجمة داود الحمراء) وفاة الشابة متأثرة بجراحها الخطيرة، فيما قدم العلاجات الأولية لمصابيْن وصفت حالة أحدهما بالخطيرة إذ عانى جروحا في الصدر وأطراف جسده بينما الآخر بالمتوسطة إذ عانى جروحا في الرأس والحوض.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى (هداسا عين كارم) لاستكمال العلاج.

وقال مضمد من المكان إن "الشابة كانت داخل إحدى السيارتين وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها، فيما قدمنا العلاجات الأولية لشاب بعد تخليصه من سيارة وهو بوعيه الكامل وقد وصفت حالته بالمتوسطة والمستقرة، بينما الآخر عانى جروحا خطيرة ومستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

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