شؤون فلسطينية

رمزي رباح يلتقي ممثلي الخارجية الألمانية لبحث تطورات القضية الفلسطينية

رمزي رباح يلتقي ممثلي الخارجية الألمانية لبحث تطورات القضية الفلسطينية
رمزي رباح
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، رمزي رباح، مع مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية، الدكتور أولرش أرنست، وذلك ضمن زيارة وفد الدائرة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لبحث أخر المستجدات والتطورات حول القضية الفلسطينية، والأوضاع الخطيرة جراء السياسات العدوانية والاستيطانية  للحكومة الإسرائيلية.

وأطلع رمزي رباح، مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية، على معاناة الشعب الفلسطيني جرّاء سياسة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الممنهج من قبل حكومة  الاحتلال الاسرائيلي، وأفاق التعاون والتنسيق الدائم لإسناد القضية الفلسطينية، وفق القرارات الشرعية والقانون الدولي.

وعبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن إدانته للانحياز الأمريكي والصمت الدولي والنقد الخجول؛ الذي يشجع حكومة الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة بلورة موقف دولي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الاستيطان، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وتحدث رمزي رباح عن الصعوبات التي تعاني منها وكالة الاونروا، وما تتعرض له من ضغوط أمريكية وإسرائيلية لخفض التمويل بميزانيتها، وتقليص خدماتها التي تمس احتياجات وحقوق وكرامة اللاجئين، منوها إلى ضرورة توفير الدعم اللازم وخاصة من الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على  الخدمات الأساسية، التي يعاني اللاجئين الفلسطينيين من تبعات  خفضها.

من جانبه، أكد مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية الدكتور أولرش أرنست، على دعم بلاده الثابت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وفق التمويل السنوي التي تلتزم به الحكومة الألمانية، مشيرا إلى ضرورة التزام دول الاتحاد الأوروبي بذلك.

وأشار اولرش أرنست إلى موقف متحفظ من قبل وزارة الخارجية الألمانية، تجاه بعض الوزراء  المتطرفين في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، والامتناع عن اللقاء بهم، بسبب تصريحاتهم العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوه مدير قسم الشرق الأوسط إلى صعوبة حل الدولتين، في حال استمرار سياسة الاستيطان التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، مؤكدا أن الإعلام الألماني أصبح أكثر انفتاحا على القضية الفلسطينية، وبمضمون نقدي  للممارسات العنصرية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور اولرش أن وزارة الخارجية الألمانية، ستطلق مبادرة تطالب بإجراء  الانتخابات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، باعتباره  حق ديمقراطي ضروري، لتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، سلم وفد دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي ضم الدكتور جورج رشماوي، والدكتور عصام حداد، والدكتور ماهر عامر، وممثل سفارة فلسطين لدى جمهورية ألمانيا رامي عريقات؛ وثيقة مفصلة حول عمليات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، وقائمة بأسماء الوزراء وأعضاء الكنيست المقيمين بالمستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، كما سلم وفد الدائرة النداء الصادر عن المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

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