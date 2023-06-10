شؤون فلسطينية

التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال

التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر المجلس التشريعي في قطاع غزة، السبت، استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس (كنيست) الاحتلال في مقر البرلمان، معتبرًا أنها سابقة خطيرة تخالف إرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال.

وقال المجلس في بيان له "إنه من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية المسعورة على شعبنا بالقتل والاعتقال والاستيطان والتنكيل، والمشاريع التهويدية ضد القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف أن مثل هذه الزيارة التطبيعية والتي تتزامن مع ذكرى هدم حارة المغاربة الملاصقة لحائط البراق عام 1967، من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني والمقدسات.

ودعا المجلس التشريعي بغزة، مجلس النواب المغربي إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للشعب المغربي.

أخبار ذات صلة

مصرع فتاة وإصابة شابّين بحادث سير قرب القدس

مصرع فتاة وإصابة شابّين بحادث سير قرب القدس

رمزي رباح يلتقي ممثلي الخارجية الألمانية لبحث تطورات القضية الفلسطينية

رمزي رباح يلتقي ممثلي الخارجية الألمانية لبحث تطورات القضية الفلسطينية

التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال

التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال

الداخلية بغزة: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على عناصر الأجهزة الأمنية

الداخلية بغزة: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على عناصر الأجهزة الأمنية

الاحتلال يواصل احتجاز 12 جثماناً من شهداء الحركة الأسيرة

الاحتلال يواصل احتجاز 12 جثماناً من شهداء الحركة الأسيرة

حلس: السلام قضية حتمية لنهاية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

حلس: السلام قضية حتمية لنهاية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سهى عرفات تطالب شقيقة الزعيم الشيعي موسى الصدر بالاعتذار عن اتهاماتها للرئيس أبو عمار

سهى عرفات تطالب شقيقة الزعيم الشيعي موسى الصدر بالاعتذار عن اتهاماتها للرئيس أبو عمار

غزة: الداخلية تنعى شهيد الواجب خالد مصلح

غزة: الداخلية تنعى شهيد الواجب خالد مصلح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال

التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال

غزة: الداخلية تنعى شهيد الواجب خالد مصلح

غزة: الداخلية تنعى شهيد الواجب خالد مصلح

وزارة التربية تختتم مشاركتها باجتماع دولي ليونسكو في باريس

وزارة التربية تختتم مشاركتها باجتماع دولي ليونسكو في باريس

المرور بغزة: وفاتان و33 إصابة في 76 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاتان و33 إصابة في 76 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

الخارجية الصينية: الرئيس عباس أول رئيس دولة عربية تستضيفه بكين هذا العام

الخارجية الصينية: الرئيس عباس أول رئيس دولة عربية تستضيفه بكين هذا العام

الداخلية بغزة: استشهاد شرطي أثناء تنفيذ مهمة وسط القطاع وإلقاء القبض على القاتل

الداخلية بغزة: استشهاد شرطي أثناء تنفيذ مهمة وسط القطاع وإلقاء القبض على القاتل

إعلام الاحتلال: نتنياهو يرضخ لضغوط أميركية ويقرر تأجيل اجتماع لمناقشة مشروع استيطاني

إعلام الاحتلال: نتنياهو يرضخ لضغوط أميركية ويقرر تأجيل اجتماع لمناقشة مشروع استيطاني

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

منوعات

تعليق جريء من رانيا يوسف حول حرية المرأة

تعليق جريء من رانيا يوسف حول حرية المرأة

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

&quot;أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي&quot;.. رسالة نارية من بدرية طلبة

"أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي".. رسالة نارية من بدرية طلبة

ظهور مثير وملفت للفنانة سماح أنور

ظهور مثير وملفت للفنانة سماح أنور

شاهد.. رد فعل طريف وكوميدي من رونالدو على حديث جورجينا

شاهد.. رد فعل طريف وكوميدي من رونالدو على حديث جورجينا

بإطلالة مثيرة.. لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل

بإطلالة مثيرة.. لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل

نضال الأحمدية تثير غضب السورين بسبب &quot;الشوكلاته مو&quot;

نضال الأحمدية تثير غضب السورين بسبب "الشوكلاته مو"

محمد رمضان يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

محمد رمضان يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

&quot;مكسلة&quot;.. رندا البحيري تكشف عن عدم زواجها حتى الآن

"مكسلة".. رندا البحيري تكشف عن عدم زواجها حتى الآن

صور.. حماقي يُحيي حفله الغنائي بمدينة جدة

صور.. حماقي يُحيي حفله الغنائي بمدينة جدة

عربي

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

سيف الإسلامي القذافي يُحذر من تدهور صحة أخيه المُحتجز في لبنان

سيف الإسلامي القذافي يُحذر من تدهور صحة أخيه المُحتجز في لبنان