التشريعي بغزة يستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنسيت الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستنكر المجلس التشريعي في قطاع غزة، السبت، استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس (كنيست) الاحتلال في مقر البرلمان، معتبرًا أنها سابقة خطيرة تخالف إرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال.وقال المجلس في بيان له "إنه من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية المسعورة على شعبنا بالقتل والاعتقال والاستيطان والتنكيل، والمشاريع التهويدية ضد القدس والمسجد الأقصى".وأضاف أن مثل هذه الزيارة التطبيعية والتي تتزامن مع ذكرى هدم حارة المغاربة الملاصقة لحائط البراق عام 1967، من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني والمقدسات.ودعا المجلس التشريعي بغزة، مجلس النواب المغربي إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للشعب المغربي.