دولي

أردوغان يبحث مع بن زايد تعزيز العلاقات الاستراتيجية

أردوغان يبحث مع بن زايد تعزيز العلاقات الاستراتيجية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تركية، السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، في إسطنبول وبحثا تعزيز العلاقات الاستراتيجية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن "الرئيس أردوغان التقى محمد بن زايد السبت في مطار أتاتورك".

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس عاكف جاغاطاي قليج.

وخلال المراسم، أطلع الرئيس أردوغان الشيخ محمد بن زايد على سيارة "توغ" التي تعد أول سيارة كهربائية تركية مصنعة محليا.

وفي وقت لاحق، انتقل الرئيسان إلى مضافة الدولة في مطار أتاتورك، وعقدا هناك لقاء مغلقًا. وفق وكالة (الأناضول) التركية

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد: "سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول".

وأضاف: "بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام".

وتابع: "الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم".

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