الداخلية بغزة: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على عناصر الأجهزة الأمنية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن الوزارة "ستضرب بيد من حديد على كل من يُحاول الاعتداء على عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، فالوزارة مؤسسة وطنية تحمي المجتمع".وتابع البزم، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، خلال تشييع جثمان شهيد الواجب (ملازم/ خالد محمد مصلح) أن "الأجهزة الأمنية والشرطية تقوم بواجبها في تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحاكم ومهام إنفاذ القانون حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي".وشدد على أن "هذه الجريمة الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا والمنبوذة من كل أبناء شعبنا وعائلاته، لن تُشكل عائقاً أمام وزارة الداخلية في القيام بواجبها، وكل من يقوم بالاعتداء على عناصر الشرطة ومنتسبي الأجهزة الأمنية لن يفلت من العقاب وستطاله يد العدالة".ولفت البزم إلى أن "كل قطرة دم تسيل من منتسبي وزارة الداخلية تزيدنا تصميماً وإصراراً على القيام بواجباتنا".وتابع "سنقف أمام هذه الحادثة ونتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية أثناء القيام بواجباتهم ومهام إنفاذ القانون".وأضاف "الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في غزة إنجاز مهم لكل بيت ومواطن فلسطيني، ونعمل وسط حالة من التأييد والإسناد من كل أبناء شعبنا وشرائحه".وأشار البزم إلى أن "وزارة الداخلية واجهت الكثير من التحديات لكن ذلك لن يفت في عضدها ولن يمنعها من القيام بواجباتها".وقال البزم إننا "ندفع ضريبة استقرار الحالة الأمنية من دماء أبناء وزارة الداخلية وأرواحهم، وهذا هو قدرنا في الوقوف أمام مسؤولياتنا الوطنية".وتابع "نتعامل بحزم مع أي جريمة فور وقوعها، وسرعة الوصول للجناة في كل الجرائم مؤشر على قدرة المؤسسة الشرطية والأمنية".وأوضح البزم أن "إلقاء القبض على المجرم "النباهين" بهذه السرعة رسالة لكل عابث بالقانون أن يد العدالة ستطال كل مجرم، من أجل الحفاظ على حالة الأمن المجتمعي في قطاع غزة".