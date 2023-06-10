استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ23 على التوالي



كما ويشار إلى أن نتنياهو بتاريخ 27 آذار/ مارس المنصرم تعليق الخطة لإعطاء فرصة للحوار، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، إذ اعتبر منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة بشكل كامل.









كما ويشار إلى أن نتنياهو بتاريخ 27 آذار/ مارس المنصرم تعليق الخطة لإعطاء فرصة للحوار، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، إذ اعتبر منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة بشكل كامل.

رام الله - دنيا الوطنتجددت، مساء اليوم السبت، الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي.وتظاهر العشرات من الإسرائيليين بمشاركة عدد من السياسيين وقادة أمن معارضين للإصلاحات القضائية في انحاء متفرقة من إسرائيل، في حين أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع بالتزامن مع استئناف المظاهرات.ويذكر أن الاحتجاجات ضد تعديلات حكومة نتنياهو القضائية انطلقت منذ أكثر من خمسة شهور، وتطورت لتشكل إغلاق الطرق والمواجهات مع شرطة العدو في مناطق مختلفة، كان أبرزها تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع ويشارك فيها عشرات الآلاف.