مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، السبت، الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول تعثر البلاد في سداد مدفوعات وارداتها من القمح.من جانبه، قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه "ا صحة للأنباء القائلة بتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد"وتابع أن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر، وأن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالى مرتفعة" لافتًا إلى أن "حجم التوريد المحلي بلغ نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل".وأضاف المصيلحي أن "ما تم استيراده من القمح منذ بداية العام المالي الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين طن قمح أن قيمة السلع التموينية تقدر شهريا بما قيمته 4 مليارات جنيه شهريا، لافتا إلى أن تقليل الفاقد بنسبة 5% من الهادر يوفر نحو 200 مليون جنيه شهريا ًأن مدة إنشاء المستودع ستستغرق عامين وسيتم اقامته و ادارته على أحدث النظم والوسائل التكنولوجية حيث سيتم دخول وخروج السلع بشكل مميكن". وفق (اليوم السابع)جاء ذلك خلال تدشين علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات الرئيس المصري بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.وأشار المصيلحي إلى أن "المخزن سيعمل على خدمة محافظة السويس ،ومنطقة القناة ،وجزء من محافظة الشرقية،و سيتم خلال المرحلة المقبلة وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في محافظتى الأقصر والفيوم وأن المستودعات الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية للبنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية".