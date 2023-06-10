مكان: مطالبات بإقالة بن غفير وسط تحذيرات من انهيار جهاز الشرطة الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنحذّر عدد من المفوضين السابقين في جهاز الشرطة الإسرائيلي، السبت، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من "الانهيار المتوقع لجهاز الشرطة الإسرائيلي". مطالبين بإقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاعتباره جزءًا أساسياً من المشكلة.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإن ذلك جاء خلال رسالة مفتوحة وجّهها ستة من المفوضين السابقين للشرطة و42 من مدراء الشرطة المتقاعدين لنتيناهو يحذرونه فيها من "الانهيار المتوقع لشرطة إسرائيل"، مؤكدين أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليس هو الحل، بل هو جزء أساسي من المشكلة".وجاء في الرسالة المفتوحة أن "الوزير بن غفير بإشغاله هذا المنصب يشكل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل"، ودعوا نتنياهو خلال الرسالة إلى "إقالة الوزير بن غفير من وزارة الأمن القومي على الفور، وليتم ذلك في هذه اللحظة".وبحسب (مكان)، فإن من بين المفوضين الذين وقعوا الرسالة: اساف حيفيتس ودودي كوهين ويوحنان دانينو وموشيه كرادي ورافي بيليد وشلومو أهرونيشكي.وطرح المفوضون العامون للشرطة الإسرائيلية سابقا "حلاً بديلا لمنع انهيار الشرطة" على حد قولهم كما وطلبوا لقاء نتنياهو "دون حضور الوزير وبدون مفوض الشرطة الحالي يعقوب شبتاي".كما وطلبوا "تقديم مقترحات لتعزيز الشرطة للجميع، والتوسع في عرض العوامل التي أدت إلى الوضع الراهن".