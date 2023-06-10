دولي

مكان: مطالبات بإقالة بن غفير وسط تحذيرات من انهيار جهاز الشرطة الإسرائيلي

مكان: مطالبات بإقالة بن غفير وسط تحذيرات من انهيار جهاز الشرطة الإسرائيلي
إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
حذّر عدد من المفوضين السابقين في جهاز الشرطة الإسرائيلي، السبت، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من "الانهيار المتوقع لجهاز الشرطة الإسرائيلي". مطالبين بإقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاعتباره جزءًا أساسياً من المشكلة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإن ذلك جاء خلال رسالة مفتوحة وجّهها ستة من المفوضين السابقين للشرطة و42 من مدراء الشرطة المتقاعدين لنتيناهو يحذرونه فيها من "الانهيار المتوقع لشرطة إسرائيل"، مؤكدين أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليس هو الحل، بل هو جزء أساسي من المشكلة".

وجاء في الرسالة المفتوحة أن "الوزير بن غفير بإشغاله هذا المنصب يشكل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل"، ودعوا نتنياهو خلال الرسالة إلى "إقالة الوزير بن غفير من وزارة الأمن القومي على الفور، وليتم ذلك في هذه اللحظة".

وبحسب (مكان)، فإن من بين المفوضين الذين وقعوا الرسالة: اساف حيفيتس ودودي كوهين ويوحنان دانينو وموشيه كرادي ورافي بيليد وشلومو أهرونيشكي.

وطرح المفوضون العامون للشرطة الإسرائيلية سابقا "حلاً بديلا لمنع انهيار الشرطة" على حد قولهم كما وطلبوا لقاء نتنياهو "دون حضور الوزير وبدون مفوض الشرطة الحالي يعقوب شبتاي". 

كما وطلبوا "تقديم مقترحات لتعزيز الشرطة للجميع، والتوسع في عرض العوامل التي أدت إلى الوضع الراهن".

أخبار ذات صلة

مكان: مطالبات بإقالة بن غفير وسط تحذيرات من انهيار جهاز الشرطة الإسرائيلي

مكان: مطالبات بإقالة بن غفير وسط تحذيرات من انهيار جهاز الشرطة الإسرائيلي

ألمانيا تعتزم شراء أنظمة دفاع صاروخي من إسرائيل

ألمانيا تعتزم شراء أنظمة دفاع صاروخي من إسرائيل

شاهد: مقتل خمسة عمال بانفجار بمصنع للصواريخ في أنقرة

شاهد: مقتل خمسة عمال بانفجار بمصنع للصواريخ في أنقرة

حلف الناتو يستعد للمناورات الجوية الأكبر في تاريخه

حلف الناتو يستعد للمناورات الجوية الأكبر في تاريخه

بعد 40 يوماً من البحث.. العثور على أطفال أحياء في أدغال كولومبيا

بعد 40 يوماً من البحث.. العثور على أطفال أحياء في أدغال كولومبيا

وزير الخارجية الأميركي يزور الصين الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الأميركي يزور الصين الأسبوع المقبل

بشأن البرنامج النووي.. الكشف عن محادثات أميركية إيرانية في عُمان

بشأن البرنامج النووي.. الكشف عن محادثات أميركية إيرانية في عُمان

بوتين يؤكد بدء هجوم كييف المضاد.. ومسؤولة أوكرانية: الخطط تحب الصمت

بوتين يؤكد بدء هجوم كييف المضاد.. ومسؤولة أوكرانية: الخطط تحب الصمت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: الداخلية تنعى شهيد الواجب خالد مصلح

غزة: الداخلية تنعى شهيد الواجب خالد مصلح

وزارة التربية تختتم مشاركتها باجتماع دولي ليونسكو في باريس

وزارة التربية تختتم مشاركتها باجتماع دولي ليونسكو في باريس

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

فيديو.. الاحتلال يُداهم عدة محال تجارية جنوب نابلس ويعتقل ثلاثة مواطنين في جنين

فيديو.. الاحتلال يُداهم عدة محال تجارية جنوب نابلس ويعتقل ثلاثة مواطنين في جنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة

طالع أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة

انخفاض على درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

انخفاض على درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

العملات: الدولار يواصل الانخفاض أمام الشيكل

العملات: الدولار يواصل الانخفاض أمام الشيكل

منوعات

تعليق جريء من رانيا يوسف حول حرية المرأة

تعليق جريء من رانيا يوسف حول حرية المرأة

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

&quot;أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي&quot;.. رسالة نارية من بدرية طلبة

"أنا ملكة الكوميديا بالوطن العربي".. رسالة نارية من بدرية طلبة

ظهور مثير وملفت للفنانة سماح أنور

ظهور مثير وملفت للفنانة سماح أنور

شاهد.. رد فعل طريف وكوميدي من رونالدو على حديث جورجينا

شاهد.. رد فعل طريف وكوميدي من رونالدو على حديث جورجينا

بإطلالة مثيرة.. لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل

بإطلالة مثيرة.. لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل

نضال الأحمدية تثير غضب السورين بسبب &quot;الشوكلاته مو&quot;

نضال الأحمدية تثير غضب السورين بسبب "الشوكلاته مو"

محمد رمضان يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

محمد رمضان يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

&quot;مكسلة&quot;.. رندا البحيري تكشف عن عدم زواجها حتى الآن

"مكسلة".. رندا البحيري تكشف عن عدم زواجها حتى الآن

صور.. حماقي يُحيي حفله الغنائي بمدينة جدة

صور.. حماقي يُحيي حفله الغنائي بمدينة جدة

عربي

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

السودان: الهدنة الجديدة تدخل حيز التنفيذ

السودان: الهدنة الجديدة تدخل حيز التنفيذ

حزمة مساعدات مُنتظرة.. زعماء أوروبيون يزورون تونس الأحد

حزمة مساعدات مُنتظرة.. زعماء أوروبيون يزورون تونس الأحد