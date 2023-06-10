ألمانيا تعتزم شراء أنظمة دفاع صاروخي من إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلة، اليوم السبت، بأن ألمانيا تعتزم شراء منظومات دفاع جوي من إسرائيل بقيمة أربعة مليارات وثلاثمئة مليون دولار.ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلة (مكان)، فإن الدفاعات التي تنوي ألمانيا شراءها من نوع (حيتس 3) وتتبع لقسم الصناعات الجوية الإسرائيلية.وأشارت إلى أن صواريخ آرو (حيتس 3) قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض. وحسب تقرير رويترز، من المتوقع أن تتسلم ألمانيا هذه المنظومات أواخر عام 2025.وأوضحت أن "المنظومة هي الطبقة العليا من منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية، التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى صواريخ أرو-3 طويلة المدى التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن".ووفقاً لـ (مكان) فإن ألمانيا ستطلب من المشرّعين الأسبوع المقبل إقرار ما يصل إلى 560 مليون يورو كدفعة أولى.ولفتت إلى أن وثائق المشتريات الخاصة بوزارة المالية الألمانية، التي تم إعدادها لتقديمها إلى البرلمان، أوضحت أن برلين تستهدف إبرام صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لشراء نظام (أرو-3) في نهاية العام.