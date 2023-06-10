سهى عرفات تطالب شقيقة الزعيم الشيعي موسى الصدر بالاعتذار عن اتهاماتها للرئيس أبو عمار

بدورها قالت سهى عرفات في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "عندما قرأت هذا الكتاب استغربت من التصريحات الخطيرة التي جاء بها على لسان السيدة رباب الصدر".





وأكدت بأن هذه التصريحات "مرفوضة جملة وتفصيلاً وخلال الـ 40 عاماً الأخيرة لم أسمع من قريب أو بعيد عن أي علاقة للرئيس عرفات بقضية اختفاء موسى الصدر".





وأكدت سهى عرفات بأن "الزعيم الفلسطيني الراحل كان لديه علاقات قوية مع الشيعة وإيران وهو من درّب وفَتَح مخيمات التدريب لكل أخوتنا الشيعة من حركة أمل ومن (حزب الله)".





وأضافت: بأن "قياداتهم تعترف بفضل الرئيس عرفات فيما يتعلق بالتدريب وإمدادهم بالسلاح والعتاد والمال وهذا لا يمكن أن يتم إخفاؤه".





وطالبت أرملة الرئيس عرفات باسم عائلة أبو عمار، السيدة رباب الصدر بالتراجع الفوري عن هذه التصريحات والاعتذار، و"في حال أنها كانت متأكدة عليها الإثبات بالدلائل والقرائن".





وحذرت عرفات من أن هذا الموضوع يمكن أن يؤدي إلى فتنة في المخيمات الفلسطينية، وتهجير للفلسطينيين، خاصة وأن هناك علاقة قوية تربطنا بالشيعة.





وأكدت عرفات أن هذه التصريحات لها هدف وهو التضليل، وأجدد مطالبتي للسيدة رباب الصدر بالاعتذار والتراجع الفوري عن هذه التصريحات.