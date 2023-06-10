غزة: الداخلية تنعى شهيد الواجب خالد مصلح

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اليوم السبت، شهيد الواجب ملازم خالد محمد مصلح من مرتبات المديرية العامة للشرطة.وكان إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال في تصريح صحفي، إن رقيب أول/ خالد محمد مصلح، (22 عاماً) من منتسبي جهاز الشرطة، استشهد صباح اليوم، جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق أحد المواطنين في مخيم النصيرات صادرة بحقه عدة أوامر قبض على قضايا مختلفوتقدمت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني "بخالص العزاء والمواساة لذويه الكرام، ونسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان".وأكدت أن وزارة الداخلية والأمن الوطني "ستظل صمام الأمان لشعبنا والمحافظة على أمنه، وستقف سداً منيعاً في وجه العابثين والخارجين عن القانون".