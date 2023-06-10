وزارة التربية تختتم مشاركتها باجتماع دولي ليونسكو في باريس

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التربية والتعليم مشاركتها في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الخاصة في مراجعة التوصية المتعلقة بالتعليم من أجل التفاهم الدولي والتعاون والسلام والتعليم فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي انعقد في المقر الرئيس لمنظمة (يونسكو) في باريس، على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور وفود الدول الأعضاء في (يونسكو).وفي هذا السياق، أوضح مستشار الوزير ثروت زيد، الذي مثل الوزارة في هذه المداولات، أن التوصية المنقحة والتي تتناول موضوعات تربوية وتعليمية شاملة للمجالات المعرفية والتربوية والتنشئة الشاملة، ستعكس آفاقا جديدة وفهما متطورا لعملية التعليم، وستوفر النسخة المطورة معايير دولية لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان من خلال التعليم.