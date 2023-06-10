الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو





وأضافت الشرطة المحلية أنه "قتل ثلاثة من عناصر الأمن خلال العملية، وأنقذت قوات الأمن بسلام 84 شخصاً".



من جهتها، قالت وكالة (SONNA) الصومالية إن 10 أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة في هذا الهجوم.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم السبت، بمقتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم شنته حركة الشباب الإسلامية على فندق، في العاصمة مقديشو.ونقلت شبكة التلفزيون الحكومية (إس إن تي في) في الصومال، عن الشرطة المحلية، أن "قوات الأمن أنهت حصار فندق (بيرل بيتش) في مقديشو من خلال القضاء على جميع الإرهابيين السبعة الذين اقتحموا الفندق، وقتل ستة مدنيين أبرياء في هجوم مروع".