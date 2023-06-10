شؤون فلسطينية

الخارجية الصينية: الرئيس عباس أول رئيس دولة عربية تستضيفه بكين هذا العام

الخارجية الصينية: الرئيس عباس أول رئيس دولة عربية تستضيفه بكين هذا العام
خلال لقاء بين الرئيس عباس ونظيره الصيني- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن الرئيس محمود عباس، أول رئيس دولة عربية ستستضيفه الصين هذا العام، وهذا يوضح الكثير عن العلاقات الودية رفيعة المستوى بين الصين وفلسطين.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس عباس للعاصمة بكين المقرر هذا الثلاثاء، أنه "صديق قديم وجيد للشعب الصيني". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "إن الصين وفلسطين تتمتعان بصداقة تقليدية، وإن الصين واحدة من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".

وأضاف، أنه خلال السنوات الماضية، وبفضل التوجيه الشخصي للرئيس شي والرئيس عباس، حافظت العلاقات الصينية-الفلسطينية على قوة دافعة جيدة للنمو مع ثقة سياسية متبادلة أقوى وصداقة أعمق بين شعبي البلدين، مشيرا إلى أن "الصين مستعدة للعمل مع فلسطين لاتباع التفاهمات المشتركة بين رئيسي البلدين، ورفع الصداقة التقليدية بين الصين وفلسطين إلى مستويات جديدة".

وقال "إن المسألة الفلسطينية في صميم قضية الشرق الأوسط، ومهمة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة، والإنصاف، والعدالة في العالم، مضيفا أن "الصين تدعم بحزم وبشكل دائم القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة، في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة".

وأردف قائلا: على مدار عشرة أعوام متتالية أرسل الرئيس شي رسائل تهنئة للاجتماع التذكاري الخاص للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقدّم أكثر من مرة مقترحات الصين لحل المسألة الفلسطينية، مؤكدا الحاجة إلى العمل على دفع التسوية السياسية بحزم، بناءً على حل الدولتين، وتكثيف الجهود الدولية من أجل السلام.

وأضاف أن الصين، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية في وقت مبكر.

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