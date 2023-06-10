الداخلية بغزة: استشهاد أحد منتسبي الشرطة أثناء تنفيذ مهمة وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، باستشهاد أحد منتسبي جهاز الشرطة، أثناء تنفيذ مهمة وسط قطاع غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن رقيب أول/ خالد محمد مصلح، (22 عاماً) من منتسبي جهاز الشرطة، استشهد صباح اليوم، جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق أحد المواطنين في مخيم النصيرات صادرة بحقه عدة أوامر قبض على قضايا مختلفة.وأكد البزم أنه تم فتح تحقيق عاجل في الحادث، فيما تقوم قوات الشرطة بواجبها لاعتقال مطلق النار.