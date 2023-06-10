شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: نتنياهو يرضخ لضغوط أميركية ويقرر تأجيل اجتماع لمناقشة مشروع استيطاني

إعلام الاحتلال: نتنياهو يرضخ لضغوط أميركية ويقرر تأجيل اجتماع لمناقشة مشروع استيطاني
منطقة E1 تربط القدس المحتلة بمستوطنة معاليه أدوميم
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته بتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بعد غدٍ الإثنين للنظر في مشروع استيطاني في منطقة "E1"، وهي المنطقة التي تربط القدس المحتلة، بمستوطنة (معاليه أدوميم).

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن قرار التأجيل جاء تحت وطأة ضغط البيت الأبيض.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أنه تم إبلاغ البيت الأبيض بقرار التأجيل من خلال اتصال هاتفي جرى بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أمس الجمعة.

وأثار الوزير الأمريكي، ضرورة أن تحترم ما التزمت به إسرائيل خلال اجتماع العقبة، ومن بعده في اجتماع شرم الشيخ تجنبا لـ "تقويض حل الدولتين".

أخبار ذات صلة

الخارجية الصينية: الرئيس عباس أول رئيس دولة عربية تستضيفه بكين هذا العام

الخارجية الصينية: الرئيس عباس أول رئيس دولة عربية تستضيفه بكين هذا العام

الداخلية بغزة: استشهاد أحد منتسبي الشرطة أثناء تنفيذ مهمة وسط القطاع

الداخلية بغزة: استشهاد أحد منتسبي الشرطة أثناء تنفيذ مهمة وسط القطاع

إعلام الاحتلال: نتنياهو يرضخ لضغوط أميركية ويقرر تأجيل اجتماع لمناقشة مشروع استيطاني

إعلام الاحتلال: نتنياهو يرضخ لضغوط أميركية ويقرر تأجيل اجتماع لمناقشة مشروع استيطاني

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

فيديو.. الاحتلال يُداهم عدة محال تجارية جنوب نابلس ويعتقل ثلاثة مواطنين في جنين

فيديو.. الاحتلال يُداهم عدة محال تجارية جنوب نابلس ويعتقل ثلاثة مواطنين في جنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة

طالع أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة

انخفاض على درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

انخفاض على درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة

طالع أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة

انخفاض على درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

انخفاض على درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

حماس: كل محاولات الاحتلال لتغيير الواقع في الأقصى تفشل بثبات شعبنا وصموده

حماس: كل محاولات الاحتلال لتغيير الواقع في الأقصى تفشل بثبات شعبنا وصموده

فيديو.. إصابة سيدة وطفلها بالاختناق بغاز الاحتلال شرق رام الله

فيديو.. إصابة سيدة وطفلها بالاختناق بغاز الاحتلال شرق رام الله

انحسار للموجة الحارة.. تعرف على طبيعة طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

انحسار للموجة الحارة.. تعرف على طبيعة طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر يوم الأحد

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر يوم الأحد

تفاصيل رسالة خطية من الرئيس عباس إلى نظيره الغيني

تفاصيل رسالة خطية من الرئيس عباس إلى نظيره الغيني

منوعات

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

تعليق جريء من رانيا يوسف حول حرية المرأة

تعليق جريء من رانيا يوسف حول حرية المرأة

محمد رمضان يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

محمد رمضان يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

&quot;مكسلة&quot;.. رندا البحيري تكشف عن عدم زواجها حتى الآن

"مكسلة".. رندا البحيري تكشف عن عدم زواجها حتى الآن

صور.. حماقي يُحيي حفله الغنائي بمدينة جدة

صور.. حماقي يُحيي حفله الغنائي بمدينة جدة

فجر السعيد تخرج عن صمتها وتنفي الأسباب المتداولة لمنعها من دخول لبنان

فجر السعيد تخرج عن صمتها وتنفي الأسباب المتداولة لمنعها من دخول لبنان

فيلم كيرة والجن يحقّق إيرادات خيالية وصلت لـ 100 مليون جنيه

فيلم كيرة والجن يحقّق إيرادات خيالية وصلت لـ 100 مليون جنيه

أحد نجمات جعفر العمدة: مرضت نفسياً بسبب المسلسل وأحتاج إلى علاج

أحد نجمات جعفر العمدة: مرضت نفسياً بسبب المسلسل وأحتاج إلى علاج

صورة: محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعاً بظهور غريب

صورة: محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعاً بظهور غريب

تعرّف على موعد وأسعار تذاكر حفل ويجز بالقاهرة

تعرّف على موعد وأسعار تذاكر حفل ويجز بالقاهرة

عربي

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

حزمة مساعدات مُنتظرة.. زعماء أوروبيون يزورون تونس الأحد

حزمة مساعدات مُنتظرة.. زعماء أوروبيون يزورون تونس الأحد

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة

مواجهات بين شبان لبنانيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفرشوبا

مواجهات بين شبان لبنانيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفرشوبا