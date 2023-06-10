إعلام الاحتلال: نتنياهو يرضخ لضغوط أميركية ويقرر تأجيل اجتماع لمناقشة مشروع استيطاني





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن قرار التأجيل جاء تحت وطأة ضغط البيت الأبيض.



وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أنه تم إبلاغ البيت الأبيض بقرار التأجيل من خلال اتصال هاتفي جرى بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أمس الجمعة.



وأثار الوزير الأمريكي، ضرورة أن تحترم ما التزمت به إسرائيل خلال اجتماع العقبة، ومن بعده في اجتماع شرم الشيخ تجنبا لـ "تقويض حل الدولتين".



رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته بتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بعد غدٍ الإثنين للنظر في مشروع استيطاني في منطقة "E1"، وهي المنطقة التي تربط القدس المحتلة، بمستوطنة (معاليه أدوميم).