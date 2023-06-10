احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم





كما يأتي الاستعراض بمناسبة مئوية إطلاق مسمى الجيش العربي على القوات المسلحة الأردنية، وعيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وفق ما نقل موقع (المملكة).



تدعو القيادة العامة في الأردن إلى مشاهدة العرض الجوي الذي ستقدمه طائرات "درون" في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت في سماء صرح الشهيد/ عمان، ويأتي الاستعراض ضمن الاحتفالات الوطنية.





وحيا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ، اليوم السبت، الجيش وشهداء الأردن الأبرار في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وقال في تغريدة عبر (توتير): "تحية لنشامى الجيش العربي المصطفوي ولشهداء الأردن الأبرار في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. كل الفخر والاعتزاز ببطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن ودوام رفعته".

رام الله - دنيا الوطنتنظم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم السبت، استعراضاً جوياً باستخدام 1220 طائرة مسيرة "درون" احتفاءً بعيد الاستقلال الـ77.