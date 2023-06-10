حلف الناتو يستعد للمناورات الجوية الأكبر في تاريخه





ومن المقرر أن تحتضن ألمانيا مناورات الدفاع الجوي "Air Defender 2023"، التي سيجريها الحلف بين 12 و23 حزيران/يونيو الجاري، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وقال العقيد أرسين أوزمن، قائد سرب "إف 16" التركية، إنهم سيضطلعون بالمهام الموكلة إليهم باعتبار تركيا عضوا فعالا وقويا بحلف (ناتو).



وأكد أزمن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية، أهمية مناورات "Air Defender 2023" التي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ (ناتو)، وتهدف إلى تعزيز التعاون.

رام الله - دنيا الوطنبمشاركة 250 طائرة من 25 دولة، يستعد حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإجراء مناورات جوية هي الأكبر في تاريخه.