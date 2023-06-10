دولي

بعد 40 يوماً من البحث.. العثور على أطفال أحياء في أدغال كولومبيا

بعد 40 يوماً من البحث.. العثور على أطفال أحياء في أدغال كولومبيا
خلال العثور على الأطفال الأربعة في أدغال كولومبيا
رام الله - دنيا الوطن
عثرت فرق إسعاف تابعة للجيش الكولومبي، على أربعة أطفال أحياء، بعد 40 يوماً من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم في أدغال البلاد.

وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في تغريدة على (تويتر) أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة "عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يوما أحياء".

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا قوله: "نعم تم العثور عليهم"، موضحا أن "هنري غيهيرو أحد أفراد قبائل السكان الأصليين أراراكوارا عثر عليهم وكان يبحث عنهم منذ البداية"،  وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وينحدر الأطفال ينتمون من قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من أيار/مايو والذين قتلوا على إثر الحادثة.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة" الذين عثر عليهم  على بعد حوالى خمسة كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة، حسب الجيش.

ونقلت ليسلي (13 عاما) وسوليني (تسعة أعوام) وتيان نورييل (أربعة أعوام) وكريستين (عام واحد) مساء الجمعة من الأدغال بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري (285 كلم جنوب شرق بوغوتا)، كما ظهر في لقطات بثتها الوزارة.

وقال الرئيس بيترو للصحفيين "إنهم ضعفاء ويجب أن يخضعوا لفحوص طبية"، فيما يفترض أن يُنقلوا مجددا إلى بوغوتا بطائرة طبية لإدخالهم إلى مستشفى عسكري.

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