وزير الخارجية الأميركي يزور الصين الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون أميركيون، إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيصل إلى الصين في 18 حزيران/يونيو، في زيارة كانت مقررة في شباط/فبراير الماضي.وتم إرجاء الزيارة التي لم تعلن عنها وزارة الخارجية رسمياً، على أثر توغل منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة.والزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها دبلوماسي أميركي كبير للصين منذ زيارة سلفه مايك بومبيو في تشرين الأول/أكتوبر 2018.وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي صرح مؤخرًا إن واشنطن ستعلن "في مستقبل قريب" عن سفر مسؤولين أميركيين، من دون أن يضيف أي تفاصيل، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).والتقى الرئيسان الأميركي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، للمرة الأولى منذ تولي جو بايدن مهامه في الولايات المتحدة، حيث اتفاق خلال اللقاء على التعاون في عدد من القضايا.وتوترت العلاقات بين البلدين مجددا في شباط/فبراير، بعد تحليق منطا مراقبة صيني فوق الأراضي الأميركية في ما اعتبرته واشنطن عملا تجسسياً، الأمر الذي أدى إلى ألغى بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.