سيف الإسلامي القذافي يُحذر من تدهور صحة أخيه المُحتجز في لبنان





ودخل هانيبال في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون محاكمة، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته.



فيما أكد محاميه بول رومانس، أنه كان يعاني من آلام في معدته وصعوبة في الحركة حتى قبل إضرابه عن الطعام.



وهانيبال متزوج من لبنانية وموقوف في لبنان منذ العام 2015، حيث خطف من قبل مسلحين لبنانيين من سوريا، وكان يقيم كلاجئ سياسي، مطالبين بمعلومات حول مصير رجل الدين الشيعي الشهير الذي فقد في ليبيا عام 1978، أي قبل 45 عاما.



وتعتقد عائلة رجل الدين أنه ربما لا يزال على قيد الحياة في سجن ليبي، رغم أن معظم اللبنانيين يفترضون أنه توفي، لاسيما أنه لو كان الصدر حياً الآن لكان عمره (94 عاماً).



رام الله - دنيا الوطنحذر سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، من خطورة الوضع الصحي لأخيه هانيبال المحتجز في لبنان منذ عدة سنوات.وقال في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، إن أخاه يعاني من عدة أمراض، وبحاجة إلى الرعاية الصحية، وقد توقف عن أخذ الدواء احتجاجاً على احتجازه.واستغرب سيف الإسلامي اتهام أخيه بكتم وإخفاء معلومات تتعلق بمصير رجل الدين اللبناني، الإمام موسى الصدر، في حين كان عمره وقت اختفائه سنة واحدة فقط، مشدداً على أن احتجازه غير قانوني ولا إنساني، لاسيما أنه معتقل دون محاكمة ودون وجه حق.