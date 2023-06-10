غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (4 - 9 حزيران/ يونيو 2023).وأفادت الهيئة بأن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 11925 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11992 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11694 مواطناً 185 أجنبياً، و46 من أراضي 48، وتوزع الوافدين بين 11784 مواطناً، و161 أجنبياً، و44 من أراضي 48، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي 48.