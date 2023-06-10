فيديو.. الاحتلال يُداهم عدة محال تجارية جنوب نابلس ويعتقل ثلاثة مواطنين في جنين

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم السبت، عدة محال تجارية في بلدة بيتا جنوب نابلس، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.













وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء أمس الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رحال، ومحمد حنتولي من بلدة سيلة الظهر، والشاب محمد فيصل من جنين لدى مرورهما على حاجز حوارة العسكري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

رام الله - دنيا الوطن