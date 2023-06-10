شؤون فلسطينية

انخفاض على درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

انخفاض على درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق نهاراً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين غائم جزئياً وبارد نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق نهارا، باردا نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين، الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق نهارا، باردا نسبيا في ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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