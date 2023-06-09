حماس: كل محاولات الاحتلال لتغيير الواقع في الأقصى تفشل بثبات شعبنا وصموده

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة على أن كل محاولات الاحتلال التي تهدف لتغيير الواقع في المسجد الأقصى تفشل أمام صمود وثبات أبناء شعبنا الفلسطيني.وقال حمادة إن شعبنا واعٍ ومتيقظ لمخططات الاحتلال التي تهدف لتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك.وأشار إلى أن الاحتلال مستمر في استهداف المسجد الأقصى المبارك، وحكومته الفاشية تصعد من وتيرة الاعتداء على المسجد في ظل الدعم الأمريكي والصمت الدولي.ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة شد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك.وأضاف أن الأمة العربية والإسلامية يحب عليها أن تنصر قضية القدس والمسجد الأقصى، وضرورة أن يكون هناك موقف دولي كبير تجاه جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.