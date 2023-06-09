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حزمة مساعدات مُنتظرة.. زعماء أوروبيون يزورون تونس الأحد

حزمة مساعدات مُنتظرة.. زعماء أوروبيون يزورون تونس الأحد
رئيس الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعلن زعماء أوروبيون، عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتونس، خلال زيارتهم للبلاد بعد غد الأحد.

أعلن ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، التي ستزور تونس برفقة زعماء هولندا والمفوضية الأوروبية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي فيما تضغط الدول المانحة على الرئيس التونسي قيس سعيّد للموافقة على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل وضع اللمسات النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضخ أموالا إضافية في شكل مساعدات ثنائية.

والتقت ميلوني سعيّد في وقت سابق من هذا الأسبوع. إلا أن الرئيس التونسي لا يظهر ما يشير إلى استعداده للعدول عن موقفه.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول تونسي كبير إن أي مساعدة مالية من أوروبا ستمثل بادرة حسن نية مرحبا بها "ويمكن أن تشجع تونس على بذل المزيد فيما يتعلق بقضية الهجرة".

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