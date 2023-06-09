بوتين يؤكد بدء هجوم كييف المضاد.. ومسؤولة أوكرانية: الخطط تحب الصمت





وأضحت أن "الأمور لن تحدث كما يروج لها على شبكات التواصل الاجتماعي، بما معناه الإعلان رسمياً بأن الهجوم سينطلق في الساعة العاشرة من هذا اليوم".





رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر "بدأ" على الجبهة، فيما قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة إن "الخطط تحب الصمت".لكن بوتين ووفق وكالة (فرانس برس)، قال إن القوات الأوكرانية لم تتمكن من "تحقيق أهدافها"، وفق ما نقل موقع (العربية).وأضاف الرئيس الروسي في فيديو بثه مراسل للتلفزيون الروسي العام على (تليغرام): "يمكننا أن نؤكد تماماً أن هذا الهجوم بدأ بدليل استخدام احتياطيات استراتيجية".وأردف أن المعارك مستمرة منذ خمسة أيام لكن "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة".كما شدد على أن "كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية"، مؤكداً أن الرد الروسي "سيستند إلى هذه الخلاصة".فيما لفت إلى أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا "بمعدل 3 إلى واحد".يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، إن الطريق على كافة التكهنات حول الهجوم المضاد، قائلة إن "الخطط تحب الصمت، والهجوم المضاد لن يبدأ كما يروج له على مواقع التواصل الاجتماعي".وأكدت في مقابلة مع صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، الخميس، أن هذا الهجوم لم يبدأ بعد، لكنه سينطلق قريباً.