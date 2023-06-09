37 تهمة جنائية في انتظار دونالد ترامب





وأعلن ترامب قبل عدة أسابيع ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية، في ميامي يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ 77.



وترتبت الاتهامات على تعامل الرئيس الأميركي السابق، مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.



كما تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأميركية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تُعرّضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي.



واعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من فريق دفاع ترامب في القضية، ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.





رام الله - دنيا الوطنيُواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، 37 تهمة جنائية، وفق ما أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية.ومن بين التهم الجنائية، اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.