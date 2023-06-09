شؤون فلسطينية

فيديو.. إصابة سيدة وطفلها بالاختناق بغاز الاحتلال شرق رام الله

فيديو.. إصابة سيدة وطفلها بالاختناق بغاز الاحتلال شرق رام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت سيدة وطفلها، بالاختناق الشديد، وآخرون بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام على خيام لمواطنين في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق دير دبوان، شرق رام الله، مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استهدفت بقنابل الغاز السام، خياما لمواطنين وخيمة أخرى نصبها شبان من بلدة دير دبوان لحماية أراضيهم من المستوطنين الذين استولوا على مساحة واسعة من الأرض ونصبوا خياما فيها، ما أدى لإصابة سيدة وطفلها بالاختناق الشديد حيث نقلا لمستوصف البلدة للعلاج، بينما أصيب آخرون بالاختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت المصادر أن قنابل الغاز والإضاءة التي أطلقتها قوات الاحتلال أدت لحرق مساحات زراعية واسعة.

 

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