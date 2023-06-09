شؤون فلسطينية

انحسار للموجة الحارة.. تعرف على طبيعة طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

انحسار للموجة الحارة.. تعرف على طبيعة طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، عن مستجدات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة عقب انحسار الموجة الحارة التي ضربت الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الماضية.

وأوضح العلامي أن حدة الأجواء الخماسينية ستنكسر تدريجياً خلال يوم غد السبت، لتنخفض درجات الحرارة مُقارنةً باليوم، وتعود الأجواء لطبيعتها المعتادة والمقبولة مع يوم الأحد.

بدورها، قالت الأرصاد الجوية، إن طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون غائما جزئياً وبارد نسبياً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن طقس فلسطين ليوم غد السبت سيكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس فلسطين ليوم الأحد القادم سيكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن طقس فلسطين ليوم الاثنين القادم سيكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

انحسار للموجة الحارة.. تعرف على طبيعة طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

انحسار للموجة الحارة.. تعرف على طبيعة طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر يوم الأحد

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر يوم الأحد

تفاصيل رسالة خطية من الرئيس عباس إلى نظيره الغيني

تفاصيل رسالة خطية من الرئيس عباس إلى نظيره الغيني

بالفيديو: جيش الاحتلال يصيب فتاة ويعتقلها من جنوب نابلس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

بالفيديو: جيش الاحتلال يصيب فتاة ويعتقلها من جنوب نابلس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

الشرطة: مصرع مسن بحادث سير في نابلس

الشرطة: مصرع مسن بحادث سير في نابلس

الخارجية الصينية: زيارة الرئيس عباس تجسّيد للمستوى العالي للعلاقات الثنائية

الخارجية الصينية: زيارة الرئيس عباس تجسّيد للمستوى العالي للعلاقات الثنائية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر يوم الأحد

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر يوم الأحد

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

55 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

55 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس غرب رام الله

شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس غرب رام الله

استشهاد مسن فلسطيني متأثراً بجراحه في العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهاد مسن فلسطيني متأثراً بجراحه في العدوان الإسرائيلي على غزة

المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر

المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر

غزة: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

منوعات

فجر السعيد تخرج عن صمتها وتنفي الأسباب المتداولة لمنعها من دخول لبنان

فجر السعيد تخرج عن صمتها وتنفي الأسباب المتداولة لمنعها من دخول لبنان

فيلم كيرة والجن يحقّق إيرادات خيالية وصلت لـ 100 مليون جنيه

فيلم كيرة والجن يحقّق إيرادات خيالية وصلت لـ 100 مليون جنيه

أحد نجمات جعفر العمدة: مرضت نفسياً بسبب المسلسل وأحتاج إلى علاج

أحد نجمات جعفر العمدة: مرضت نفسياً بسبب المسلسل وأحتاج إلى علاج

صورة: محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعاً بظهور غريب

صورة: محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعاً بظهور غريب

تعرّف على موعد وأسعار تذاكر حفل ويجز بالقاهرة

تعرّف على موعد وأسعار تذاكر حفل ويجز بالقاهرة

صورة.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها بإطلالة جرئية

صورة.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها بإطلالة جرئية

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحاتها عن هدايا الخطوبة

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحاتها عن هدايا الخطوبة

أمير المصري يتصدر الترند بعد كشفه عن مواصفات فتاة أحلامه

أمير المصري يتصدر الترند بعد كشفه عن مواصفات فتاة أحلامه

الأولى بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد ينشر كواليس أغنيته الجديدة

الأولى بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد ينشر كواليس أغنيته الجديدة

لهذا السبب.. هنا الزاهد توجّه رسالة شكر لجمهورها

لهذا السبب.. هنا الزاهد توجّه رسالة شكر لجمهورها

عربي

مواجهات بين شبان لبنانيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفرشوبا

مواجهات بين شبان لبنانيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفرشوبا

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا

نتنياهو: التطبيع مع السعودية &quot;تغيير تاريخي&quot;

نتنياهو: التطبيع مع السعودية "تغيير تاريخي"

شاهد: مقتل سائح إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة.. وقرارات مصرية عاجلة

شاهد: مقتل سائح إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة.. وقرارات مصرية عاجلة