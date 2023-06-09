انحسار للموجة الحارة.. تعرف على طبيعة طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي ليث العلامي، عن مستجدات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة عقب انحسار الموجة الحارة التي ضربت الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الماضية.وأوضح العلامي أن حدة الأجواء الخماسينية ستنكسر تدريجياً خلال يوم غد السبت، لتنخفض درجات الحرارة مُقارنةً باليوم، وتعود الأجواء لطبيعتها المعتادة والمقبولة مع يوم الأحد.بدورها، قالت الأرصاد الجوية، إن طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون غائما جزئياً وبارد نسبياً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وأضافت أن طقس فلسطين ليوم غد السبت سيكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وأشارت الأرصاد إلى أن طقس فلسطين ليوم الأحد القادم سيكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ولفتت إلى أن طقس فلسطين ليوم الاثنين القادم سيكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.