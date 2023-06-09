واشنطن تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت أميركا مساء اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة حوالي ملياري دولار.وقال (البنتاغون) في بيان إن هذا الأمر "يظهر الالتزام المستمر من أجل القدرات القصيرة المدى لأوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".ويوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيحصل على "التمويل اللازم" لدعم أوكرانيا ضد روسيا "طالما تطلب الأمر".