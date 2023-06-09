تفاصيل رسالة خطية من الرئيس عباس إلى نظيره الغيني

رام الله - دنيا الوطنسلم مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" السفير عماد الزهيري، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، إلى رئيس جمهورية غينيا مامادي دومبويا.واستقبل الرئيس الغيني، السفير الزهيري وسفير فلسطين لدى جمهورية غينيا ثائر أبو بكر، في القصر الرئاسي بالعاصمة كوناكري، بحضور وزير خارجية غينيا موريساندا كوياتييه.ونقل الزهيري تحيات الرئيس عباس والحكومة والشعب الفلسطيني للرئيس الغيني، ومن خلاله إلى حكومته وشعبه، معبرا عن شكر فلسطين وتقديرها لدعم غينيا المبدئي والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرات دولة فلسطين على الساحة الدولية بمختلف هيئاتها ومؤسساتها.وأكد الزهيري، تعليمات الرئيس عباس، بالعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تنموية مختلفة، مشددا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واستعداد دولة فلسطين للنهوض بالعلاقة الثنائية وتطويرها عبر برامج الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بما يحقق مصلحة الشعبين وأولوياتهما المشتركة.بدوره، ورحب الرئيس مامادي دومبويا، بالوفد الفلسطيني، وبرسالة الرئيس عباس، معبرا عن امتنانه وتقديره لاهتمام فلسطين بأشقائها رغم الظروف الصعبة التي تعيشها، مؤكدا سيره على درب الآباء المؤسسين أحمد سيكو توريه، وياسر عرفات.وأوعز الرئيس الغيني، بتعليماته لوزراء حكومته لبذل كل الجهود الممكنة لتطوير التعاون القائم، ليشمل مجالات تنموية جديدة تلبي مصلحة الطرفين.وكان السفير الزهيري والسفير أبو بكر اجتمعا في وقت سابق مع وزير الخارجية موريساندا كوياتيه، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي روز برايسمو، ووزير الزراعة مامادو باري، حيث تم الاتفاق على عدد من البرامج المشتركة لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين.يذكر أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي قد نفذت قبل أسبوعين، برنامج زراعة القرنيات في المستشفى الدولي بكوناكري، وهو أول برنامج من هذا النوع يتم تنظيمه في تاريخ جمهورية غينيا.